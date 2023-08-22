22 августа, 03:08

В Москве ожидаются кратковременный дождь и до плюс 20 градусов

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 22 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 18 до плюс 20 градусов. В ночь на 23 августа температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов, пройдет небольшой дождь.

В Подмосковье 22 августа температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на 23 августа столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. 

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