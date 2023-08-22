Около 800 жителей Завитинска в Приамурье обратились за выплатой после града

Средства выделят на восстановление поврежденных крыш жилых домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Около 800 обращений от жителей Завитинска в Амурской области поступило в местную администрацию. Люди обратились за выплатой после града, который повредил крыши жилых домов и социальных объектов 20 августа. Об этом ТАСС сообщил глава округа Сергей Линевич.

"Было принято решение о том, что будут выделяться деньги на пострадавшие крыши. Но только если жилье является единственным. То есть это не дачи, не гаражи. По обращениям получается, что порядка 800 уже поврежденных крыш, но, скорее всего, там будет меньше", - сказал Линевич.

Решатся вопрос по предоставлению управляющим компаниям материалов для восстановления. Предварительный ущерб по социальным объектам оценивается в 20 млн рублей.

В воскресенье, 20 августа, в Завитинске прошел крупный град - диаметр градин составил около 21 мм. В последний раз подобные осадки выпали в 2022 году в Михайловском и Тамбовском районах области, пострадали сельхозполя.