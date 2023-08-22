Трутнев заявил, что ДОСААФ с советских времен снизил выпуск специалистов в 80 раз

По его словам, также была ликвидирована начальная военная подготовка в школах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число ежегодно выпускаемых Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) специалистов снизилось по сравнению с советским периодом в 80 раз. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по безопасности в регионах ДФО, которое проходит в Магадане.

"Будет честно сказать, что в этой работе за последние три десятилетия накоплено немало проблем и ошибок. <...> Была ликвидирована начальная военная подготовка в школах. В высших учебных заведениях начальной военной подготовкой на сегодняшний день занимаются всего 1,4% обучающихся. Число специалистов, ежегодно выпускаемых ДОСААФ России по сравнению с советским периодом сократилось в 80 раз", - сказал Трутнев.

Он поблагодарил секретаря Совбеза РФ за рассмотрение на территории ДФО вопроса об укреплении российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Он также отметил, что из внимания молодых людей долгое время вымывались базовые понятия, связанные с патриотизмом, само это чувство старались сделать немодным, "не соответствующим молодежным трендам".