На Дальнем Востоке проходит празднование Дня государственного флага

В частности, в 24 районах Забайкалья проходит автопробег "Вместе победим"

ТАСС, 22 августа. День государственного флага отмечают на Дальнем Востоке автомобильным и велопробегами, концертами и торжественными церемониями поднятия триколора. В Еврейской автономной области (ЕАО) участники патриотической акции раздают праздничные флажки, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

В Петропавловске-Камчатском у стелы "Город воинской славы" прошло торжественное поднятие флага России под государственный гимн. Такие церемонии состоялись и в других дальневосточных городах. В Приамурье организован показ военной техники, стрелкового оружия и военного оборудования. В 24 районах Забайкалья проходит автопробег "Вместе победим", его символом стал представитель местной фауны - дикий кот манул.

Автопробег с флагами в праздничный день организован в Биробиджане. Также в ЕАО проходит велопробег "Под флагом России" и региональные соревнования по бегу. Самые юные жители области могут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте "Цвета России".

В Якутске состоится праздничный концерт и вручение государственных наград участникам СВО и флешмоб "Флаг родины моей!", участники которого раскрасят полотнище отпечатком руки в цвет триколора. В Улан-Удэ цветами российского флага окрасится телебашня. А на набережной реки Амур в центре Хабаровска вечером состоится церемония развертывания флага.