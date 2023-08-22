Патрушев призвал создавать на Дальнем Востоке условия для самореализации молодежи

Также необходимо обратить внимание на трудоустройство и обеспечение жильем, отметил секретарь Совета безопасности России

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Молодым людям на Дальнем Востоке России надо создать такие условия, чтобы они формировались как социально ответственные личности, стремящиеся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Надо помнить, что Россия в течение всей своей истории неоднократно переживала периоды смуты, подвергалась внешней агрессии, геноциду и идейно-ценностной экспансии. Духовная и нравственная общность живущих в нашей стране людей, их ценности, единое понимание истории, почитание общих героев, сохранение памятников, солидарность, взаимовыручка сформировали народ России, способный преодолевать любые невзгоды и исторические испытания", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

По словам секретаря Совбеза, "способность отстаивать свои ценности, духовные символы, свой жизненный уклад, хранить верность историческому выбору является высшей степенью утверждения суверенитета России, залогом процветания страны, сохранения ее наследия для будущих поколений".

"И сегодня в достижении победы в СВО участвуют граждане всей нашей многонациональной страны. Одни проявляют мужество и героизм на передовой, другие - обеспечивают фронт всем необходимым, восстанавливают разрушенную инфраструктуру в новых регионах России, занимаются гуманитарной и просветительской деятельностью, - отметил Патрушев. - Город Магадан, где мы проводим совещание, стал одним из первых городов страны, на театральной сцене которого поставлена пьеса о судьбе солдата-участника СВО, исполняются авторские песни воинов, защищающих Отечество от агрессии коллективного Запада".

Он обозначил задачи, касающиеся развития молодежи на Дальнем Востоке, "Особое внимание следует уделять созданию дополнительных возможностей для самореализации молодежи, ее трудоустройству, обеспечению жильем. Совершенствовать воспитательную работу, прививать уважение к великой истории России, повышать культурный уровень, формировать социально ответственную личность, стремящуюся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию", - перечислил Патрушев.