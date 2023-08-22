На Кубани в новом учебном году в некоторых школах наберут более 15 первых классов

В 2023 году в регионе выделили почти 18 млрд рублей на создание общеобразовательных учреждений

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Школы в Краснодарском крае примут в новом учебном году 780 тыс. учащихся, в некоторых школах наберут более 15 первых классов. Об этом говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью заместителя министра образования, науки и молодежной политики региона Оксаны Грушко.

"В Краснодарском крае функционируют 1 252 общеобразовательные организации, в муниципальных общеобразовательных организациях 650 тыс. мест. Всего с 1 сентября 2023 года в общеобразовательных организациях Краснодарского края будут обучаться 780 тыс. школьников. В Краснодаре, Сочи, Анапе наибольшая численность обучающихся уровня начального общего образования. В Краснодаре функционируют муниципальные общеобразовательные организации, в которых более 15 первых классов (имеют несколько зданий)", - сообщила Грушко.

Уточняется, что количество первоклассников сохранится на уровне 2022-2023 учебного года и составит около 80 тыс. человек, в общей сложности в крае будут набраны более чем 3 тыс. первых классов.

Для решения проблемы нехватки мест в 2023 году предусмотрено почти 18 млрд рублей на строительство новых школ в крае по региональному проекту "Современная школа".