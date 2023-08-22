В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов Москвы

Девять пассажирских рейсов перенаправили на запасные аэропорты

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово были ограничены рано утром в целях обеспечения безопасности. Ограничения были сняты в 04:30 мск, сообщили журналистам в Росавиации.

"Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", - говорится в сообщении.

После отмены ограничений пассажиры перенаправленных рейсов были доставлены в аэропорты назначения. В настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

В Росавиации подчеркнули, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя беспилотниками, два из них были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью.