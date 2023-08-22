На Караульной горе в Красноярске развернули российский флаг размером 17,5 на 23,6 м

Единовременно полотно удерживали около 90 человек

КРАСНОЯРСК, 22 августа. /ТАСС/. Флаг России размером 17,5 на 23,6 метра развернули на Караульной горе в Красноярске, сообщили в оргкомитете акции.

"В День Государственного флага Российской Федерации на Караульной горе рядом с часовней Параскевы Пятницы развернули большой триколор. <...> Вес флага 60 кг. <…> Единовременно полотно удерживали около 90 человек", - отметили организаторы.

В акции приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, волонтеры, солисты и творческие коллективы региона, сотрудники полиции, молодежные объединения и организации Красноярска. Акция сопровождалась музыкальной композицией "Флаг моего государства", которую исполнил ансамбль регионального главка МВД "Голоса Енисея".

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Официальный праздник был учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" в 1668 году.