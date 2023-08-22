В Московском зоопарке родились овцебык и сычуаньский такин

Детеныши уже подросли и постепенно переходят к растительной пище

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пара сычуаньских такинов дали потомство в Московском зоопарке, также детеныш появился у овцебыков. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

"В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом - в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения", - отметила генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что самке такина, родившей детеныша, также не понадобилась помощь специалистов. Сейчас детеныш весит 52 килограмма.

В публикации отмечается, что детеныши уже подросли и постепенно переходят к растительной пище.