Зампред Думы предложил Минпросвещения показать школьникам на экспериментах вред фастфуда

Как отметил Владислав Даванков, сейчас дети все чаще употребляют вредную пищу, что приводит к негативным последствиям для их здоровья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предлагает провести в школах наглядные эксперименты, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм человека", - указал депутат.

Даванков отметил, что сейчас дети все чаще употребляют вредную пищу, богатую сахаром, жирами и химическими добавками, что приводит к негативным последствиям для их здоровья.

"В этой связи важно приучать детей в школах к правильному питанию. Однако обыкновенное прочтение лекций о последствиях употребления вредной еды не является эффективным методом донесения информации до детей. При этом действенным методом закрепления знаний о вреде некоторых продуктов является наглядная демонстрация последствий их употреблений. <…> Такие эксперименты можно проводить в рамках уроков биологии или химии, а также организовывать во внеурочное время", - пояснил вице-спикер Госдумы.

Даванков уверен, что введение подобных экспериментов во всех школах России поможет детям принять более осознанный выбор в отношении своей диеты и образа жизни.