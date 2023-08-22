В Москве обновят пешеходную часть Ладожской улицы

Отличительной деталью станут зеленые островки посередине улицы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству начались на пешеходной части Ладожской улицы в Москве. В рамках обновления высадят новые деревья и установят лавочки, сообщается на сайте мэра столицы.

"На пешеходной части Ладожской улицы начались работы по созданию комфортного общественного пространства. Их проводят на участке от дома 1/2 до дома 9 в рамках благоустройства территории, расположенной рядом с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Работы пройдут на площади 0,7 гектара", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Ладожская улица находится недалеко от станции метро "Бауманская". В 2017 году ее часть стала пешеходной.

"К настоящему времени покрытие тротуаров износилось, малые архитектурные формы пришли в негодность, на территории не хватает зелени, часть старых деревьев погибла. Основной задачей обновления пешеходной зоны на Ладожской улице является создание современного функционального и комфортного пространства для жителей Басманного района, студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана и туристов", - привели в тексте слова заместителя руководителя городского Департамента капитального ремонта Михаила Никифорова.

В материале отмечается, что отличительной деталью станут зеленые островки посередине улицы. В настоящее время приствольные зоны деревьев окружены бордюрами четырехугольной формы. Высеянный внутри газон поредел и частично зарос сорняками. Во время благоустройства их заменят многоугольными кадками, внутри которых наряду с деревьями и газоном будут расти кустарники и многолетники. Также высадят дополнительно 10 крупномерных лип и кленов.

Кроме того, в рамках работ организуют зоны отдыха с лавочками, а пешеходные дорожки уложат гранитной плиткой. Также в районе парковки установят девятиметровые фонари, а в центре улицы - четырехметровые торшеры.