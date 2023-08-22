В Приморье наводнение причинило ущерб 320 фермерским хозяйствам

В пресс-службе правительства региона сообщили, что пострадали посевы сои, картофеля и овощей

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Прошедшее в Приморском крае наводнение причинило ущерб 320 фермерским хозяйствам края, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Пострадали посевы основной экспортной культуры - сои.

"Муниципальные комиссии оценивают ущерб сельским угодьям от водной стихии в шести муниципальных образованиях Приморского края. По предварительным оценкам, тайфун "Ханун" нанес ущерб 320 хозяйствам края, в основном пострадали посевы сои, картофеля и овощей", - говорится в сообщении.

Из-за паводка в этом году отменен главный сельскохозяйственный форум "День поля" в Уссурийске. Сейчас в регионе работают 15 оценочных комиссий, которые уже оценили ущерб от тайфуна в 33 хозяйствах края. Также на подтопленных территориях работают эксперты из страховых компаний.

В начале августа Национальный союз агростраховщиков отмечал повышенный риск потери урожая в Приморском крае на фоне запоздалой посевной кампании и переувлажнения почвы. По данным союза, в Приморском крае практически с начала сезона значения индекса NDVI (который отражает уровень развития зеленой массы растений) находились ниже средних значений, а в июне-июле отрицательное отклонение в ряде районов достигало 20-25%. В Приморье за первые шесть месяцев 2023 года аграрии застраховали 209 тыс. га посевов. Из них 136 га занято соей, 64 тыс. га - зерновыми культурами, также есть договоры страхования овощей, картофеля, кормовых культур.

Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.