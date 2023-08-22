22 августа, 05:25

В районе Тушино в Москве завершили реконструкцию газопровода

Все работы провели без отключения потребителей от подачи газа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции газопровода завершили в столичном районе Тушино, общая протяженность обновленного участка составляет около 1,3 км. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Специалисты АО "Мосгаз" завершили реконструкцию газопровода среднего давления в районе Тушино. Изношенные стальные трубы заменили на полиэтиленовые. Их главное преимущество - устойчивость к электрохимической коррозии. Новый газопровод прослужит более 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая протяженность обновленного участка составляет около 1,3 км, диаметр труб - 400 миллиметров. Работы проводились методом микротоннелирования, это позволяет избежать крупных раскопок и, соответственно, минимизировать неудобства для горожан.

Реконструированный газопровод питает тепловую станцию и автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию № 10. Все работы провели без отключения потребителей от подачи газа, следует из публикации.

После проведения реконструкции прилегающую территорию благоустроили: восстановили дорожное покрытие и обновили газоны. 

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