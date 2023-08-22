В Приморье пострадавшие от наводнения получили первые компенсации за потерю имущества

При полной утрате имущества гражданам выплачивается 100 тыс. рублей на человека, при частичной утрате имущества - 50 тыс. рублей, также есть единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого человека

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Жители Уссурийска в Приморском крае получили первые выплаты компенсаций за потерю имущества во время сильного наводнения. К настоящему моменту принято 167 положительных решений о выплатах, сообщила на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко начальник отделения по Уссурийскому городскому округу краевого центра социальной поддержки населения Елена Хабарова.

"По всем трем районам [Уссурийского городского округа] выплаты уже начались. На сегодняшний день по трем районам принято 167 положительных решений, в частности, 32 по Уссурийску. Выплаты гражданам на счета были зачислены вчера. На почте граждане получат деньги сегодня после обеда. Все граждане, которые получат эти деньги, они уведомлены, что им на почте будет произведена выплата", - сказала Хабарова на видеозаписи встречи, распространенном пресс-службой правительства Приморья.

Хабарова добавила, что заявления от пострадавших обрабатываются сразу, как только поступают заключения комиссий. При полной утрате имущества гражданам выплачивается 100 тыс. рублей на человека, при частичной утрате имущества - 50 тыс. рублей, также есть единовременная выплата в 10 тыс. рублей на каждого человека. Всего в городском округе поступило 13 428 заявлений, 11 тыс. из них по Уссурийску.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов неделю назад. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.