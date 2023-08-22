В районе Филевский Парк в Москве построят детский сад на 300 мест

Детсад будет построен за счет средств городского бюджета

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новый детский сад на 300 мест появится на месте устаревшей дошкольной организации на улице Сеславинская. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельном участке ориентировочной площадью 2,24 га уже работает образовательный центр "Протон", также здесь находится детский сад, построенный еще в 1982 году. На месте устаревшего детсада планируется построить новую дошкольную организацию на 300 малышей. В общей сложности суммарная поэтажная площадь объектов образования на данном участке составит 13,4 тыс. кв. м", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Детсад будет построен за счет средств городского бюджета: он включен в адресную инвестиционную программу Москвы.