Кабмин направит еще более 1,8 млрд рублей на строительство 16 детских садов в Крыму

Работа по этому направлению ведется в рамках государственной программы "Развитие образования"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит свыше 1,8 млрд рублей на завершение строительства 16 детских садов в Республике Крым. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, при помощи выделенных средств будет завершено строительство детских садов в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе, Феодосии и Ялте, а также в отдельных поселках и селах. Как ожидается, это повысит доступность дошкольного образования в республике - как в городах, так и в сельской местности.

Работа по этому направлению ведется в рамках государственной программы "Развитие образования".

"Всего в федеральном бюджете в 2023 году на создание дополнительных мест в детских садах в регионах предусмотрено более 5 млрд рублей", - указали в кабмине.