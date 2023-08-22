В регионах УрФО прогнозируют дожди и сильный ветер

В Свердловской области температура воздуха ночью может опуститься до нуля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра в большинстве регионов УрФО. Холоднее всего будет ночью 23 августа в Свердловской области - температура воздуха опустится до нуля, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 22 августа] переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, в горах и низинах до плюс 2, днем - 15-20, на севере до 12", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В среду, 23 августа, в регионе температура воздуха ночью опустится до 0, днем на севере региона похолодает до 12 градусов, возможен небольшой дождь.

В Курганской области также ожидаются дожди, температура воздуха ночью опустится до +7, +9 градусов, днем будет тепло - от +18 до +24 в ближайшие два дня. В эти же дни в Челябинской области - дожди, грозы, порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха ночью в низинах и горах опустится до +5 градусов, дне сохранится теплая погода - до +23, +28 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются грозы, дожди, порывы ветра до 15-17 м/с, ночью похолодает до +6 +11, температура днем составит до +17, +22 градусов. В Югре также ожидаются дожди, температура воздуха ночью опустится до +5, +10 градусов, днем - не превысит +13, +18 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются небольшие дожди, похолодание ночью до +5, +10 градусов, днем - до +13, +18 градусов.