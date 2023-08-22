МАГАТЭ будет контролировать сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в режиме реального времени

Агентство намерено публиковать имеющиеся данные для использования мировым сообществом

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет вести контроль за процессом сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в режиме реального времени и информировать мировое сообщество о ситуации вокруг него. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси, опубликованном на ее сайте.

"Сотрудники МАГАТЭ работают там (на территории АЭС "Фукусима-1" - прим. ТАСС) для того, чтобы продолжить мониторинг и оценку деятельности на площадке, чтобы убедиться, что она по-прежнему соответствует нормам безопасности, в том числе в день начала сброса и после него. Агентство также будет публиковать имеющиеся данные для использования мировым сообществом, включая предоставление данных мониторинга в реальном и близком к реальному времени. Как только начнется сброс, МАГАТЭ представит дополнительную информацию", - подчеркнул Гросси.

Во вторник японская энергетическая компания Tokyo Electric Power объявила о начале работ по приготовлению к сбросу очищенной воды с "Фукусимы-1". Ожидается, что он начнется 24 августа, о чем объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. На территории АЭС был открыт офис агентства, основной задачей сотрудников которого является контроль за процессом сброса.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет.