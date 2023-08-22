Умер председатель Московской федерации профсоюзов Антонцев

Соболезнования родным и близким умершего на 69-м году жизни Антонцева выразил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев умер 21 августа в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте федерации.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 августа 2023 года скончался председатель МФП Михаил Иванович Антонцев. Мы потеряли верного друга, единомышленника, соратника и наставника. Вся жизнь Михаила Ивановича - служение людям и безграничная преданность своему делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы его работы при его непосредственном участии произошли значительные изменения в социальной сфере города. Заслуги Антонцева отмечены многими правительственными наградами.

Соболезнования родным и близким в связи с кончиной Антонцева выразил мэр столицы Сергей Собянин. "Ушел из жизни талантливый руководитель, посвятивший себя служению Москве и москвичам. Будучи депутатом Мосгордумы, а затем лидером столичных профсоюзов, Михаил Иванович многое сделал для формирования и развития лучшей в стране системы социальной поддержки населения, для защиты прав и интересов человека труда. <...> Светлая память об этом замечательном человеке с большой душой навсегда останется в наших сердцах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра столицы.

Антонцев родился 29 мая 1955 года в городе Люберцы Московской области. Он четырежды избирался депутатом Московской городской Думы. Активно участвовал в формировании системы социального партнерства в Москве, принимал непосредственное участие в разработке законов города о социальном партнерстве, о труде и занятости, об охране труда и квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью и молодежи, а также о мерах социальной защиты для всех льготных категорий москвичей и социальной поддержки старшего поколения, инвалидов и семей с детьми. Отмечен государственными и общественными наградами, среди которых медали "В память 850-летия Москвы" и "За заслуги в социально-трудовой сфере", почетный знак Мосгордумы "За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма".