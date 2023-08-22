В Новой Каховке к Дню Государственного флага повесили новые российские флаги

Символику обновили на фасадах всех административных зданий, уточнили в администрации городского округа

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев закрепил новые флаги возле администрации, их обновили по всему городу к Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"К дню флага России в Новой Каховке на флагштоках взвились стяги родной страны. Глава Новокаховской ВГА Владимир Леонтьев закрепил новые полотнища у памятника Ленину возле здания администрации города", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на территории округа на фасадах всех административных зданий обновлены государственные флаги.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".