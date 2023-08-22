Якутия представит на ВЭФ инвестиционные проекты и эксклюзивные туристические продукты

В полпредстве ДФО сообщили, что экспозиция будет разделена на зоны: основной павильон, зона презентации брендов региона, сцена, зона презентации работы Республики Саха по поддержке СВО

ТАСС, 22 августа. Якутия представит инвестиционные проекты и эксклюзивные туристические продукты на выставке "Улица Дальнего Востока", которая состоится во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили в полпредстве Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Приоритетные инвестиционные проекты, эксклюзивные туристические продукты и механизмы развития информационных технологий представит Республика Саха (Якутия) на выставке "Улица Дальнего Востока". <...> Экспозиция будет разделена на зоны: основной павильон, зона презентации брендов Якутии, сцена, зона презентации работы Республики Саха (Якутия) по поддержке СВО", - говорится в сообщении.

Центральным объектом павильона станет интерактивный цифровой двойник территории региона, который представит собой совокупность процессов мониторинга, визуального анализа текущего состояния, прогнозирования и планирования последующего развития. "В дальнейшем на его основе планируется создать систему поддержки принятия управленческих решений. Гости смогут увидеть 3D-карты всей республики и якутских городов, узнать о населении, работе крупнейших производств, развитии социальной сферы и наличии полезных ископаемых", - отметили в полпредстве.

"Мы создали выставку "Улица Дальнего Востока", чтобы регионы могли показать, почему люди любят родной край и гордятся своей малой Родиной. На форум приезжают тысячи людей из разных стран. Не все из них бывали в Якутии, но, увидев павильон, где рассказывается о красоте северного сияния, природных богатствах, достопримечательностях и обычаях республики, посетители захотят приехать в Якутию и узнать, чем она живет", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Экспозиция будет выполнена с использованием национальных элементов, северного сияния и урасы - традиционного жилища народа саха. Интерьер павильона представят в виде Царства вечной мерзлоты - одного из ключевых брендов Якутии.

"Улица Дальнего Востока" - прекрасная возможность представить не только красоту природы Якутии, но и экономический потенциал региона, уже реализованные и успешно действующие проекты и практики. Ставку в развитии мы делаем на креативные индустрии в самом широком понимании: от цифровых технологий до развития кинопроизводства. В экспозиции региона мы постарались дать максимально точный образ нашей родной республики, устремленной в будущее. Отражение культурного кода, видения развития и решений в сфере ИТ, показ уникальных кинокартин, достижения в спорте - все это можно будет увидеть в павильоне Якутии" - цитируют в полпредстве главу Якутии Айсена Николаева.

О форуме

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.