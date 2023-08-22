В Москве искусственный интеллект научился определять перелом ребер

Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект теперь помогает московским врачам определять признаки перелома ребер на КТ-снимках, это поможет при диагностике сложных случаев. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь московским врачам-рентгенологам доступно решение на основе технологий искусственного интеллекта, которое позволяет быстро и безошибочно находить переломы ребер, а также оценивать целостность костных структур грудной клетки на КТ. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев - алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики. Кроме того, новое направление в дальнейшем войдет в состав комплексного сервиса искусственного интеллекта, что позволит определять признаки сразу нескольких патологий в рамках одного исследования", - сказала Ракова.

Она добавила, что в проекте работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта по 23 клиническим направлениям, всего с их помощью медики проанализировали порядка 10,5 млн медицинских изображений.

Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения более эффективного лечения. Благодаря искусственному интеллекту также повышается доступность медицинской помощи.

"Мы внедряем множество цифровых сервисов, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Новый сервис искусственного интеллекта позволит комплексно оценивать состояние органов грудной клетки в рамках одного исследования - определять как патологию легких и средостения, так и повреждения костных структур. Несомненным плюсом является текстовое описание исследования искусственным интеллектом, врач может не тратить много времени на составления протокола, а просто использовать необходимые фрагменты текста", - отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Области возможных патологий алгоритмы размечают цветовыми подсказками на медицинском изображении. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Технологии компьютерного зрения позволяют выявить патологии на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.