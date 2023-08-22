По строящемуся участку метро до станции "Аэропорт Внуково" пустили тестовые поезда

Специальные составы проверяют габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тестовые поезда проехали по строящемуся участку Солнцевской линии Московского метрополитена между станциями "Рассказовка" и "Аэропорт Внуково". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до "Аэропорта Внуково". <...> Запуск тестовых составов - обязательное условие для открытия новых участков Московского метрополитена. Это позволит обеспечить безопасность будущих поездок", - говорится в сообщении.

Специальные составы проверяют габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Открыть участок планируется в этом году. "Готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Новый участок Солнцевской линии метро составит 4,9 км. На нем построили две станции - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 м над рекой Ликовой и снова уходить под землю. Ожидается, что новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также пассажиров аэропорта Внуково.