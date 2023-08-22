В Хабаровске открыли центр опережающей профподготовки

Ключевыми задачами центра станет ускоренное профессиональное обучение граждан для экономики региона, профориентация школьников, повышение квалификации специалистов и подготовка кадров под запрос работодателей

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) открыли в Хабаровске на базе Хабаровского краевого института развития образования, сообщается на сайте регионального правительства.

"В настоящее время в 74 субъектах страны осуществляют деятельность такие центры. <...> В Хабаровском крае новая структура станет площадкой-агрегатором образовательных ресурсов, которая позволит обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами", - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Работу центр начнет 1 сентября. Для обучения специалистов в новом учреждении оборудовали компьютерные классы, лекторий, аудитории-трансформеры, коворкинг- и медиазоны, видеостудию.

Для детей в центре разработают ультракороткие курсы по таким компетенциям, как оператор ЭВМ, фотограф, художник-оформитель и бариста. Они рассчитаны возраст 14-18 лет. Ребят помладше познакомят с востребованными в регионе профессиями. Всего, как сообщается, в сотрудничестве с работодателями будет разработано не менее 500 образовательных программ. Они охватят около семи тысяч школьников. Особое внимание будет уделяться студентам техникумов и колледжей. Параллельно освоению основной профессии они смогут получить в центре дополнительную квалификацию. Новые компетенции студенты смогут освоить и в 52 мастерских учебных заведений.

На создание новой структуры по федеральному проекту "Профессионалитет" выделено более 23 млн рублей, из них 5 млн - из краевого бюджета. Ключевыми задачами центра станет ускоренное профессиональное обучение граждан для экономики региона, профориентация школьников, повышение квалификации специалистов и подготовка кадров под запрос работодателей. Ежегодно услугами центра будут пользоваться не менее 1,1 тыс. человек. Пройти обучение смогут школьники, студенты, женщины в декрете, безработные, а также граждане пожилого возраста.

Экономике Хабаровского края ежегодно требуется 22 тыс. специалистов. Центр опережающей профессиональной подготовки поможет обеспечить приток рабочих кадров по актуальным направлениям.