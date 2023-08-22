Участники проекта "Московский постамат" смогут установить в столице 50 устройств

Победители получат постаматы в пользование на пять лет

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Город выставил на торги права на пользование 50 постаматами, подключенными к сети "Московский постамат". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Участники проекта "Московский постамат" приглашаются на аукционы на право оказания услуг и использование 50 устройств для автоматической выдачи заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов в разных районах столицы. Победители получат постаматы в пользование на пять лет. Прием заявок завершится 18 сентября", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Уточняется, что все постаматы будут установлены на асфальтированных площадках рядом с остановками общественного транспорта. Больше всего лотов выставлено в Восточном административном округе - 12, на западе Москвы - 10, восемь объектов расположено на северо-западе, семь - в центре столицы, четыре постамата появится в Северо-восточном административном округе, еще три - на севере города, по два - на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы.

По данным департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, "Московский постамат" нацелен на создание, развитие и эксплуатацию инфраструктуры постаматов на принципах модели совместного использования, обеспечивающей единую, безопасную и доступную систему бесконтактной доставки и выдачи отправлений для жителей Москвы. Модель совместного использования позволяет через один постамат выдавать заказы различных интернет-магазинов и маркетплейсов, подключенных к проекту.

"Онлайн-аукционы пройдут 20 сентября. К участию в них будут допущены юридические и физические лица, заключившие с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы соглашение о присоединении к проекту "Московский постамат", - добавили в пресс-службе.