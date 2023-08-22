Более 2,5 тыс. флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага России

В честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. конструкций с российским триколором установили в Москве ко Дню флага РФ, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тыс. флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах - Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", - привели в тексте слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Кроме того, празднично оформили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Также флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной думы РФ на улице Охотный ряд.

В честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Также подготовили видеоролики, которые будут транслироваться на некоторых цифровых билбордах и медиафасадах.