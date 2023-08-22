На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" открылась ярмарка школьной одежды

В одной торговой точке будет представлено свыше 100 различных моделей для школьников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ярмарка школьной одежды с участием столичных брендов будет работать с 22 по 27 августа на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В олимпийском комплексе "Лужники" с 22 по 27 августа пройдет ярмарка школьной формы. Ее проведут в рамках Московского урбанистического форума. Мероприятие состоится на площадке "Сделано в Москве" на Фестивальной площади во время тематической недели "Семья". В ярмарке примут участие ведущие столичные бренды, которые занимаются пошивом высококачественной школьной одежды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одной торговой точке будет представлено свыше 100 различных моделей для школьников, в том числе брюки, блузки, джемперы, юбки, пиджаки, водолазки, гольфы, галстуки и банты. Также гостей ждет разнообразная досуговая программа: мастер-классы по производству конфет и браслетов, роспись шкатулок, изготовление брелоков для рюкзака и многое другое.

"Отдельно можно выделить мастер-класс по актерскому мастерству, который приурочен к Дню российского кино. Дети младшего возраста смогут попробовать себя в роли маленьких актеров, а для ребят старшего возраста состоится настоящий кастинг в новый российский сериал", - говорится в публикации.

Фестиваль "Сделано в Москве" проходит на МУФ с 1 августа по 10 сентября. Все представленные на нем бренды - столичные производители, участники программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве". Всего в фестивале принимают участие более 400 московских компаний.

Московский урбанфорум открылся 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.