ВЦИОМ: чаще всего россияне ассоциируют страну с государственной символикой

Порядка 5% опрошенных ассоциируют Россию с президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россияне чаще всего ассоциируют Россию с государственной символикой. Герб, флаг или гимн называли порядка 13% опрошенных. Гордость и восхищение в отношении сразу трех рассматриваемых государственных символов испытывают 57% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте организации.

"Олицетворяющие Россию символы назвали 68% граждан, еще треть затруднились с ответом (32%). Как и в прежние замеры (за исключением 2019 года), Россия чаще всего ассоциируется у россиян с государственной символикой - гербом, флагом и гимном (13%). Вторая группа ассоциаций - люди, граждане страны (9%) и присущие им качества - "любовь к стране/ патриотизм" - 9%, "единство/сплоченность" - 4%, "доброта/ душевность" - 3%, "гордость за страну/народ" - 3%", - говорится в сообщении.

Согласно материалам опроса, порядка 5% россиян ассоциируют Россию с президентом Владимиром Путиным, он также является единственной персоной, которая фигурирует в ответах респондентов. Также в ответах присутствовали ассоциации, связанные с могуществом и великодержавностью России, среди которых называли армию, флот и вооружение (3%), большую территорию (3%), культуру и историю по 2%. Еще 4% сообщили, что Россию олицетворяет богатство природы, а конкретные образы животного (медведь) и растительного (береза) мира назвали 4% и 2% соответственно.

"Чаще всего гордость и восхищение испытывают в отношении гимна Российской Федерации - 72%, тогда как в отношении флага и герба - 68% и 64% соответственно. Доля симпатизирующих государственным символам варьируется от 14% до 18%, безразличных к ним - от 9% до 13%. Негативные чувства (антипатия, раздражение, стыд) они вызывают лишь в единичных случаях - флаг в 4%, герб и гимн - в 3%", - говорится в материалах опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 13 августа. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.