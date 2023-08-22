Благоустройство Цветного бульвара в центре Москвы выполнили более чем на 90%

Также предусмотрены мероприятия по озеленению участков Цветного бульвара, там высадят деревья и кустарники, обустроят газон и более 1 тыс. кв. м цветников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству участков Цветного бульвара в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Один из важных проектов благоустройства этого года - обновление участков Цветного бульвара. Ранее привели в порядок его центральную часть, в этом году работы проходят около одноименной станции метро и Московского цирка Никулина. В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, приведем в порядок территорию около входов в метро, оборудуем парковки", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что завершена прокладка кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии. По его словам, это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложены дополнительные водосточные сети.

"Вместо асфальта на тротуарах уложили гранитную плитку крупного формата, общая площадь пешеходной зоны составила 17,8 тыс. кв. м. Особое внимание уделяем обеспечению качественного освещения - в зоне благоустройства установили фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. В ближайшее время на территории поставим удобные лавочки и оборудуем велопарковки", - добавил он.

Также предусмотрены мероприятия по озеленению участков Цветного бульвара, там высадят деревья и кустарники, обустроят газон и более 1 тыс. кв. м цветников. Основные работы планируется завершить к сентябрю.