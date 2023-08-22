Раскольники захватили два храма канонической УПЦ в Хмельницкой области Украины

В епархии церкви заявили, что это произошло вопреки волеизъявлению настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух населенных пунктах Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой епархии УПЦ.

"Инициаторы конфликтных ситуаций ПЦУ и захватов храмов продолжают грубо нарушать права верующих и законодательство Украины. 19 и 20 августа на территории Красиловского благочиния Хмельницкого района Хмельницкой епархии произошел захват Свято-Николаевского храма в селе Митинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица несмотря на волеизъявление настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ", - говорится в сообщении.

Инциденты произошли несмотря на то, что 3 августа состоялась инициированная руководством области встреча, на которой было обнародовано совместное обращение руководителей православных религиозных организаций региона [то есть УПЦ и ПЦУ] к духовенству, верующим и монашеству о прекращении вражды, примирении и диалоге. В частности, в обращении отмечается, что "диалог между православными юрисдикциями должен происходить на фоне прекращения представителями различных взглядов столкновений на местах, что является источником конфликтных ситуаций".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ. В парламент внесен законопроект, который позволит запретить в стране УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников.