Чернышенко поручил найти индустриальных партнеров вузу Минцифры в Новосибирске

По словам вице-премьера, одной из ключевых разработок СибГУТИ должна стать система быстрой зарядки БПЛА

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Новосибирск поручил найти индустриальных партнеров для разработок Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита IТ-специалистов на рынке", - сказал Чернышенко, поручив найти СибГУТИ индустриальных партнеров.

По его словам, одной из ключевых разработок СибГУТИ должна стать система быстрой зарядки БПЛА. Кроме того, вуз занимается исследованиями возможностей мобильных систем новых поколений - 4G, 5G, 6G.

СибГУТИ, ныне подведомственный Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, был основан в 1953 году. Вуз готовит специалистов в сферах IT, связи и телекоммуникаций.