В Москве проходит прощание с Игорем Ясуловичем

После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Москвичи пришли проститься с народным артистом России, актером театра и кино Игорем Ясуловичем в Московский театр юного зрителя (МТЮЗ), где он служил около 30 лет, передает корреспондент ТАСС.

Среди пришедших на церемонию прощания коллеги, друзья и поклонники артиста. Люди несут цветы и венки. На входе в театр размещены портреты Ясуловича. Соболезнования в связи с уходом из жизни актера выразили коллеги и друзья, деятели культуры и политики, в том числе президент РФ Владимир Путин.

Народная артистка России актриса Лия Ахеджакова отметила, что Ясулович был настоящим интеллигентом, большим артистом, в котором отсутствовали чувства зависти и соперничества. "Игоречек, друг моей молодости. Эта дружба протянулась на нашу всю жизнь. Один из самых очаровательных людей, которых мне пришлось встретить в театре. Один из самых интеллигентных. Он преподавал, у него остались ученики, я знаю, их много. Что они взяли от него, удалось ли принять от него это благородство, это полное отсутствие зависти и соперничества? Потому что он сам был очень крупным артистом, очень мощным", - сказала она.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал смерть Ясуловича, который преподавал в его вузе, невероятной потерей. "В ГИТИСе очень много людей, которые, когда поступают, знают, у кого будут учиться. <…> Его никем заменить невозможно. Он был совершенно замечательным артистом, но еще он был выдающимся человеком, который соединял эпохи: наше время с тем великим советским театром. <…> Он был замечательным учителем, он мог передать мастерство и знания. Талант передать невозможно, а знание позволяет артисту быть профессиональным во всяких ситуациях, которые случаются на сцене", - сказал Заславский журналистам.

Артист умер 19 августа на 82-м году жизни. После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. После прощания будет кремация, а захоронение праха, предположительно, пройдет на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в МТЮЗе.

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала артиста истинной легендой кино и театральной сцены. "Он внес уникальный вклад не только в развитие отечественной культуры, но и в воспитание молодого поколения артистов. На современной сцене и в кинематографе мы наблюдаем множество молодых талантов, которые нашли и проявили себя благодаря Игорю Николаевичу", - говорится в соболезнованиях министра.

Ясулович, известный зрителям по фильмам "Друг", "12 стульев", "Бриллиантовая рука" и "Гардемарины, вперед!", в 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа, в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. Артист вел во ВГИКе свою актерскую мастерскую и являлся художественным руководителем актерского факультета. Ректор вуза Владимир Малышев в беседе с ТАСС отметил, что Ясулович считался по-настоящему своим человеком в стенах университета, всеми любимый и уважаемый. Актер не расставался с ВГИКом и приходил на экзамены до самой болезни.

Он также был мастером в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Ректор вуза Григорий Заславский назвал его актером "редкой пластической характерности". "Вместе с Александром Борисовичем Тителем они выпустили не одно поколение артистов и режиссеров", - сказал он ТАСС.