Москвичи могут проголосовать за самые интересные экомаршруты столицы

Пользователям проекта предлагают 10 вариантов экомаршрутов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Новое голосование, где горожане выберут самые интересные экомаршруты Москвы, открылось в проекте "Активный гражданин". В списке участвуют маршруты "Там, на неведомых дорожках" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", "Жемчужины парка "Покровское-Стрешнево", "Жил-был лес. Сказки Измайловского леса" и другие, сообщается на портале мэра Москвы.

"Пользователям проекта предлагают 10 вариантов экомаршрутов. Среди них - "Там, на неведомых дорожках" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Здесь встречаются редкие растения и животные, например, можно заметить ласку. Вдоль тропы установлены скамейки и беседки для отдыха, а сам парк наполнен голосами птиц, в том числе краснокнижных длиннохвостой неясыти и тетеревятника. Экотропы проходят по живописным местам парков и лесопарков Москвы. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы, увидеть животных и редкие растения", - говорится в сообщении.

Еще один маршрут - "Жемчужины парка "Покровское-Стрешнево". Он проходит вдоль живописных берегов каскада прудов на реке Чернушке и мимо двух памятников природы: родника "Царевна Лебедь" и долины реки Химки. На берегах прудов ежегодно выводят птенцов кряквы, огари и камышницы, а в реке более 10 лет обитают бобры. Вдоль всех экомаршрутов установлены информационные стенды, которые знакомят с интересными фактами о животных и растениях природных территорий. Для самых любопытных доступны тематические экскурсии. Москвичи могут проголосовать и за другие маршруты или предложить собственный вариант.