22 августа, 08:19

ТУСУР разработал проект по созданию инженерных классов на базе школ

В вузе также проектируется предуниверсиарий, в котором будут обучаться школьники с пятого класса

ТАСС, 22 августа. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработал проект по созданию инженерных классов на базе школ. Классы будут развивать школьное инженерное образование с профильными предметами по математике, физике, информатике, сообщается на сайте вуза.

"Инженерные классы будут развивать школьное инженерное образование с профилизацией тех предметов, которые актуальны для ТУСУРа. В перспективе те ребята, которые сегодня приходят в школу, должны учиться в профильных классах с такими предметами, как профильная математика, физика, информатика, и затем поступать в ТУСУР, чтобы после окончания университета работать в Центре микроэлектроники, который сегодня создается в рамках Передовой инженерной школы", - приводятся в сообщении слова ректора Томского института повышения квалификации Оксаны Замятиной.

В вузе проектируется предуниверсиарий, в котором будут обучаться школьники с пятого класса. Среди мероприятий - уроки по профориентации, во время которых расскажут о преимуществах математики и физики, выборе их сдачи на ЕГЭ и последующих карьерных возможностях. 

Теги:
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