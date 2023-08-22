В КНР считают, что Япония сбросом воды с АЭС "Фукусима-1" совершает ошибку

Китай вынужден предпринять все необходимые ответные шаги, заявили в МИД страны

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Решение японских властей о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан должно считаться ошибочной мерой, которая вынуждает Китай предпринять все необходимые ответные шаги. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай решительно настаивает, чтобы Япония внесла коррективы в это ошибочное решение и отказалась от плана сброса радиоактивной воды в море, - сообщил он на регулярном брифинге. - Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения".

Китайский дипломат подчеркнул, что океан - это достояние всего человечества. "Это крайне эгоистичный и безответственный поступок [японской стороны]", - уточнил он, отметив, что Пекин уже сделал Токио жесткое представление по данному поводу.

"Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо", - заявил Ван Вэньбинь. По его словам, японское правительство совершает "неправильный, нерациональный и ненужный поступок".

Как сообщил ранее телеканал NHK со ссылкой на источники, правительство Японии приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. Одновременно произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж станции планируется завершить к 2050 году.