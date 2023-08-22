Более 4 тыс. активистов МГЕР выстроились в карту России на ВДНХ

Помимо этого, МГЕР и "Волонтерская рота" организовали праздничные акции в других городах страны

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. волонтеров "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты" в День Государственного флага РФ выстроились в карту России на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МГЕР.

"Сегодня тысячи наших активистов вышли на улицы своих городов, чтобы организовать праздничные акции с одним из главных символов нашей страны - флагом России. От Камчатки до Херсонской области мы проводим массовые флешмобы. <...> Сегодня в Москве более 4 тыс. наших активистов с флагами в руках выстраиваются в карту нашей необъятной Родины", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Помимо этого, МГЕР и "Волонтерская рота" организовали праздничные акции в других городах РФ. Участие в мероприятиях приняли более 15 тыс. человек. "В Луганске совместно с военнослужащими развернули самый большой триколор, развешивали флаги в освобожденном Артемовске, разворачивали триколоры на реках и озерах, в том числе на Байкале", - сказал Демидов.