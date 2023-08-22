22 августа, 08:49

В Вене ввели запрет на барбекю и разведение костров из-за риска лесных пожаров

Его могут отменить в случае продолжительных ливней, сообщил телеканал Puls24

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Мэрия Вены ввела временный запрет на использование гриля в общественных местах, а также разведение костров и курение в лесных и парковых зонах из-за опасности возникновения пожаров на фоне жары и засухи. Об этом сообщил австрийский телеканал Puls24.

Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. Его могут отменить в случае продолжительных ливней. За соблюдением ограничений в лесах и на городских общественных площадках для барбекю будут следить муниципальные службы. Исключение из запрета действует для приготовления на гриле на частных садовых участках, при условии их нахождения за пределами лесной зоны.

На протяжении последних нескольких недель на территории большей части Австрии стоит сухая и жаркая погода. Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни температура воздуха в Вене в дневное время будет держаться выше отметки в 30 градусов. 

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Австрия
© Информационное агентство ТАСС
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