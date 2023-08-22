СМИ: талибы задержали иранского фотокорреспондента

Как сообщило агентство Tasnim, корреспондент легально въехал на территорию Афганистана в рамках нерабочей поездки

ТАСС, 22 августа. Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали фотографа иранского информационного агентства Tasnim Мохаммада Хосейна Велаяти. Об этом агентство сообщило на своем сайте.

Корреспондент легально въехал на территорию Афганистана в рамках нерабочей поездки. На момент задержания он находился в Кабуле на протяжении по меньшей мере десяти дней. Талибы пока не прокомментировали инцидент и не объяснили, по какой причине задержали фотографа.

Агентство выразило надежду, что Велаяти будет освобожден в ближайшее время.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.