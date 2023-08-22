В России за неделю выявили около 3,4 тыс. случаев заболевания COVID-19

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал около 3,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"На 33-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 3,4 тыс. случаев заболевания COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон".

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем коронавирусной инфекции по состоянию на 21.08.2023 года в базу VGARus с нарастающим итогом загружено более 270 тыс. геномных последовательностей, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. Работа в данном направлении ведется на регулярной основе", - добавили в ведомстве.