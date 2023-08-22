В Бурятии, где размыло ж/д пути, восстановили автомобильное движение

По информации районной администрации, открыта автодорога Северобайкальск - Кичера

ТАСС, 22 августа. Автомобильное движение открыто для всех видов транспорта на автодороге Северобайкальск - Кичера в Северо-Байкальском районе Бурятии, где 19 августа размыло участок Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава района Игорь Пухарев, который назначен руководителем ликвидации ЧС.

"Ситуация более-менее стабилизировалась. Дамбу на сегодняшний день практически восстановили для того, чтобы не было протока воды. Вода не бежит больше на полотно железной дороги. Автомобильное движение мы с сегодняшнего дня открыли для всех видов транспорта", - сказал Пухарев.

По информации районной администрации, открыта автодорога Северобайкальск - Кичера. "На участке, где проходят восстановительные работы железнодорожного полотна, установлены дорожные знаки по ограничению скоростного режима. Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения. Всего перевезли 282 пассажира", - сообщается на странице администрации в соцсети "ВКонтакте".

По данным главы района, гидротехническое сооружение было построено в 1978 году и подлежало реконструкции. В прошлом году были выделены средства на реконструкцию дамбы из федерального бюджета, но в связи с отсутствием карьеров в районе работы не были выполнены, средства были возвращены, администрация начала переделывать проект.