У Музея Победы в Москве развернули российский триколор площадью 1 тыс. кв. м

"Самый большой флаг России" держали курсанты военных образовательных учреждений, юнармейцы, добровольцы Музея Победы и движения "Волонтеры Победы"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Триколор площадью 1 тыс. кв. м развернули в День Государственного флага у Музея Победы в Москве. В церемонии приняли участие студенты военных образовательных учреждений, волонтеры и представители молодежных организаций, сообщил корреспондент ТАСС.

Развернутый "Самый большой флаг России" держали курсанты военных образовательных учреждений, юнармейцы, добровольцы Музея Победы и движения "Волонтеры Победы". За музыкальное сопровождение церемонии отвечал оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ.

Впервые "Самый большой флаг России" развернули 11 июня 2014 года, этот факт зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". Теперь этот триколор хранится в фондах Музея Победы.

Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. В 1994 году был установлен День Государственного флага России.