Росздравнадзор прокомментировал решение MSD прекратить поставку "Зепатира" в РФ

В ведомстве сообщили, что это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американская фармкомпания MSD уведомила Росздравнадзор о прекращении в Россию поставок препарата "Зепатир" для пациентов с гепатитом. Данное решение не повлияет на поставки, запланированные в следующем году, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

"Письмо прислали 7 июля 2023 года. В письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата ["Зепатир"], запланированные в 2024 году", - говорится в сообщении.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила о прекращении MSD поставок "Зепатира" в Россию. В материале говорится, что "Зепатир" является одним из самых востребованных препаратов против гепатита C. Он применяется для лечения гепатита C первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых.