Собянин: в Москве завершается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта

Также завершаются работы по примыканию Северного дублера к району Шелепихинской набережной

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершается в Москве, магистраль готовится к запуску. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Заканчиваются основные работы новой вылетной магистрали Москвы - Северного дублера Кутузовского проспекта, который мы с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья. <...> Давайте уже завершать все работы и готовиться к запуску", - сказал Собянин.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, была проведена большая работа, в том числе и по выносу всех коммуникаций. Также завершаются работы по примыканию Северного дублера к району Шелепихинской набережной. "К осени мы уже полностью готовы к запуску", - подчеркнул он.

"Тут все сделано для удобства автомобилистов, чтобы пользователи смогли легко проехать и оплатить дорогу. Впервые тут применена интеллектуальная система взимания платы: ни барьеров, ни шлагбаумов тут не будет. Возможность оплатить будет доступна во всех городских сервисах: и "Парковки Москвы", и на mos.ru, и навигаторе "Яндекса", и в "Сбербанк. Онлайн", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам генерального директора АО "Новая концессионная компания" Дениса Янева, протяженность основного хода составляет 10 км, с учетом съездов это 20 км. 40% из них - это эстакадное исполнение, искусственные сооружения, сооружения, 8 км защитных экранов, по три полосы.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Петр Бирюков добавил, все работы на почти 1,5 км Пресненской набережной от моста Багратион до примыкания к платной дороге и Третьему транспортному кольцу идут к завершению. "Те задачи, которые определены, они практически выполнены на сегодняшний день", - подчеркнул он.