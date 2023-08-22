В Псковской области за 10 лет рождаемость сократилась в 1,5 раза

Председатель комитета по соцзащите региона Ольга Евстигнеева также отметила, что при низкой рождаемости высока смертность

ПСКОВ, 22 августа. /ТАСС/. Рождаемость в Псковской области за 10 лет сократилась в 1,5 раза, за последний год родилось порядка 5 тыс. детей. Председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева в беседе с корреспондентом ТАСС связала это с демографическим спадом, который был зафиксирован в регионе в 90-х годах прошлого века, и отметила, что в области на данный момент смертность превышает рождаемость в 2,5 раза.

"Демографическая ситуация в Псковской области характеризуется процессом постоянной убыли населения, - сказала Евстигнеева. - Сокращается и рождаемость. Если в 2011 году родилось более 7 тыс. человек, то на данный момент актуальная цифра - порядка 5 тыс. человек. Ситуация осложняется тем, что в детородный возраст вступили жители, которые были рождены в 90-е годы. И число женщин фертильного возраста не очень велико, которые бы хотели иметь детей. То есть демографический спад 90-х годов привел к такой ситуации".

Она добавила, что в области при низкой рождаемости высока смертность: "Смертность населения выше рождаемости, если говорить в цифрах: в 2,5 раза за последний год. Регион у нас, так сказать, пожилой, у нас одна треть населения - это люди, возраст которых от 65 лет и старше. Кроме того, осложнилась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции".

По словам Евстигнеевой, сокращение численности населения в Псковской области ежегодно составляет порядка 10 тыс. человек. "Если в 1995 году в регионе проживало 830 тыс. человек, то сейчас население составляет порядка 612 тыс. человек. Но мы принимаем меры по улучшению демографической ситуации. Предоставляем региональный материнский капитал в 100 тыс. рублей, предоставляем ежемесячные выплаты многодетным и малоимущим семьям, эту поддержку оказываем благодаря участию в нацпроекте", - сказала глава комитета по соцзащите.

Тема укрепления демографии для Псковской области имеет крайне важное значение. По данным регионального комитета по социальной защите, в настоящее время здесь отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Паспорт нацпроекта был утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, реализация началась 1 января 2019 года.

Руководитель нацпроекта - министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, с февраля 2020 года (ранее руководителем являлся Максим Топилин, который до января 2020 года был министром труда и социальной защиты), куратор - вице-премьер Татьяна Голикова. В состав нацпроекта входят пять подразделов - федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".

Проект имеет несколько целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на 1 тыс. человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс. человек в 2024 году; повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,62 в 2017 году до 1,7 в 2024 году; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 36,8% в 2017 году до 55% в 2024 году.