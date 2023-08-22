В Мариуполе в День российского флага развернули 100-метровый триколор

В торжествах приняли участие представители общественности и Федерального агентства по делам национальностей

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Торжества в честь Дня российского флага прошли на центральной площади Мариуполя. В городе развернули 100-метровый российский триколор, сообщил в Telegram-канале глава города Олег Моргун.

"На центральной площади города провели торжественное собрание ко Дню Государственного флага РФ. <…> В ознаменование нашего единства на площади развернули 100-метровый триколор. Он побывал во многих горячих точках и везде символизировал славу России и крепкую дружбу ее народов", - написал Моргун.

В торжествах в Мариуполе приняли участие власти города, представители общественности, а также Федерального агентства по делам национальностей. "Под флагом России дружной семьей живут представители многих народов, которые, невзирая на культурные и религиозные различия, всегда приходят на помощь друг другу в трудную минуту", - отметил Моргун.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Российский триколор получил статус национального флага 22 августа 1991 года. Официальный праздник был учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.