"Передовые инженерные школы" в России привлекли около 6 млрд рублей за год

Оператор проекта Андрей Келлер сообщил, что 30 школ уже работают в 15 регионах во всех федеральных округах

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Итоги федерального проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ) в России подвели на десятом форуме "Технопром" в Новосибирске. За год существования школы привлекли порядка 3 млрд рублей из госбюджета и примерно столько же - из внебюджетных источников, рассказал журналистам оператор проекта, доктор технических наук, профессор Андрей Келлер.

"В прошлом году на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах индустрии [ПИШ привлекли] более 3 млрд рублей. С другой стороны, на развитие школ привлекли небюджетных средств опять же более 3 млрд", - сказал Келлер.

По его словам, на старте в 2022 году объем финансирования проекта от государства составлял порядка 2,5 млрд рублей, на текущий год предполагается около 10 млрд, а на следующий - около 15 млрд. После этого совет по ПИШ будет рассматривать финансирование каждого учебного заведения отдельно.

30 школ уже работают в 15 регионах России во всех федеральных округах. Еще десять планируют открыть в следующем учебном году. Поддержка федерального проекта из госбюджета предусмотрена до 2030 года. В число около 150 индустриальных партнеров школ уже входят предприятия госкорпораций "Росатом" и "Ростех", а также "Камаза" и "Объединенной судостроительной корпорации". Финансирует проект также компания "Газпром".

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Первый набор учащихся прошел в августе прошлого года. Работа ведется не только со студентами, но и со школьниками, а также с действующими специалистами для повышения квалификации.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.