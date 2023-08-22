Обвиненная в связях со спецслужбами РФ белорусская активистка намерена защищать репутацию

Ольга Карач заявила, что не является агентом КГБ России или Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Активистка белорусской оппозиции Ольга Карач, обвиненная госбезопасностью Литвы в связях со спецслужбами России, намерена защищать свою репутацию. Об этом она заявила на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Я не отступлю и не остановлюсь, пока не будут защищены мое имя и репутация. Я не являюсь агентом КГБ России или Белоруссии", - сказала она.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат активистки Ритис Саткаускас заявил, что решение департамента миграции отклонить просьбу Карач о предоставлении убежища будет оспорено в суде. "Будем добиваться справедливого решения в Литве. В случае отказа обратимся в международные инстанции", - сказал он.

Карач проживает в Литве уже девять лет. Ранее агентство BNS со ссылкой на департамент госбезопасности Литвы утверждало, что активистка, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы, поэтому ее присутствие в стране может угрожать интересам национальной безопасности.Такое лицо должно быть выслано из Литвы, но этого власти не сделали.

Власти Литвы отказали Карач в убежище, но по гуманитарным соображениям выдали новый временный вид на жительство.