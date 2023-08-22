Рыбаки Фукусимы продолжат выступать против сброса воды с АЭС

В ответ министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура заявил, что власти больше не могли переносить сроки слива воды

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Рыбаки из японской префектуры Фукусимы будут и дальше выступать против решения правительства Японии с 24 августа слить в океан очищенную от радиации воду с аварийной АЭС "Фукусима-1".Об этом заявил президент ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Тэцу Нодзаки на встрече в городе Иваки с министром экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимурой.

"Хотя вы утвердили решение о сбросе на заседании министров, мы будем и дальше выступать против этого процесса", - приводит слова Нодзаки телеканал NHK.

В ответ Нисимура подчеркнул, что власти Японии больше не могли переносить сроки слива воды, и призвал рыбаков из Фукусимы к пониманию.