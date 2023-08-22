Сводовую часть станции московского метро "Коммунарка" выполнили более чем на 80%

Общая готовность станции составляет почти 50%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работы в сводовой части заканчиваются на станции "Коммунарка" строящейся Троицкой линии московского мерополитена. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Проектом предусматривается возведение перекрытия платформенной части в виде кесонированного свода с последующей высококачественной отделкой поверхности, на что будет затрачено 2,3 тыс. куб. м бетона. Строительство свода выполнено на 81%, а общая готовность станции почти 50%", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Как уточнили в департаменте, станция "Коммунарка" мелкого заложения, открытого способа работ. Она включает в себя платформенную часть, два вестибюля, пешеходные переходы при каждом вестибюле. Лестничные выходы пешеходных переходов оборудованы наземными павильонами с интегрированными в их объемы лифтами для маломобильных групп населения и венткиосками. На платформенном участке станции принята колонная двухпролетная конструктивная схема.

"Архитектурный светильник, идущий вдоль конструктивной оси станции, пронизывает пространство, образованное чередованием матовых поверхностей несущих рам и глянцевых плоскостей путевых стен и потолка. Путевые стены и потолки станции решены в едином ключе. В облицовке использованы два типа трехслойных алюминиевых панелей: с глянцевой поверхностью с нанесенным фоновым рисунком для заглубленных и с матовой поверхностью для выступающих из плоскости элементов", - добавили в пресс-службе.

Ожидается, что Троицкая линия метро позволит улучшить транспортное обслуживание населения поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского административного округа за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами, сократить затраты времени на поездку пассажиров по городу, а также обеспечить комфортную пересадку с наземных видов транспорта на метрополитен и улучшить экологическую ситуацию поселения Сосенское.