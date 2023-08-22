Число студентов "Передовых инженерных школ" увеличится до 5,5 тыс. в новом учебном году

Доктор технических наук, профессор Андрей Келлер сообщил, что первый курс закончили более 2 тыс. обучающихся

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Количество обучающихся "Передовых инженерных школ" (ПИШ) в рамках одноименного федерального проекта вырастет до 5,5 тыс., а в планах выпускать по 7 тыс. специалистов в год. Итоги проекта за год существования подвел на десятом форуме "Технопром" в Новосибирске оператор проекта, доктор технических наук, профессор Андрей Келлер.

"Первый курс закончили более 2 тыс. обучающихся в "Передовых инженерных школах". Преимущественно это уровень магистратуры, хотя в ряде школ осуществляется [обучение по программам] и специалитета, и бакалавриата с последующим переходом на обучение в магистратуру. <...> Мы ожидаем, что [после набора в 2023 году] численность обучающихся составит более 5,5 тыс. на двух курсах", - сказал Келлер, отметив, что в планах выпускать порядка 7 тыс. специалистов в год.

Он уточнил, что уже четверть всех студентов прошла стажировки на высокотехнологичных предприятиях отрасли, а повышение квалификации прошли более 2 тыс. преподавателей. Среди профилей подготовки уже есть строительное и медицинское направления, направление, связанное с АПК, а также с разработкой наземных, подводных и летающих беспилотников. В планах включить в этот список двигателестроение.

На старте в 2022 году объем финансирования проекта от государства составлял порядка 2,5 млрд рублей, на 2023 год предполагается около 10 млрд, а на следующий - около 15 млрд. После этого совет по ПИШ будет рассматривать финансирование каждого учебного заведения отдельно. За год своего существования проект привлек порядка 3 млрд рублей из бюджета и примерно столько же - из внебюджетных источников.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Первый набор учащихся прошел в августе прошлого года. Работа ведется не только со студентами, но и со школьниками, а также с действующими специалистами для повышения квалификации. 30 школ уже работают в 15 регионах России во всех федеральных округах. Еще 10 планируют открыть в следующем учебном году. Поддержка федерального проекта из госбюджета предусмотрена до 2030 года.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.